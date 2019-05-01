Müge Anlı canlı yayını bugün neler oluyor? Müge Anlı Büyükşen cinayeti son dakika katil kim?

Müge Anlı izleyicileri bugün programda neler olduğunu merak ediyorlar. Müge Anlı Büyükşen cinayetinde katil kim? Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda Konya’da evlerine giren maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. 29 Nisan'da Müge Anlı Ertuğrul’un mektup yazdığını söyledi. Ertuğrul’un ağabeyi Mevlüt Beyin röportajı yayınlandı. 30 Nisan’da cinayet günü anne ve babasında bulunan Büşra Büyükşen'in ifadesi okundu. Büşra’nın ifadesinde bulunan çelişkili açıklamalar irdelendi. Müge Anlı ifadeyi okudu. Büşra Büyükşen, ifadesinin yanlış yazıldığını söyledi.

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30 NİSAN’DA NELER OLDU?

Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli yayınında ise cinayet günü anne ve babasında bulunan Büşra Büyükşen'in ifadesi okundu. İfadelerinde yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Büşra ise sinir krizi geçirdi.

Anne ve babasına yapılan saldırıda sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler stüdyoda gergin anlar yaşattı. Büşra Büyükşen, ifadesinin yanlış yazıldığını söylerek, "Ben annemi geride bırakmanın azabını çekiyorum. Benden artık ne istiyorsunuz?" diyerek Müge Anlı'ya sert çıktı. Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde tek görgü tanığı olan "Büşra'nın bildiklerini saklıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

27 NİSAN'DA NELER OLDU?

Müge Anlı Ertuğrul’un mektup yazdığını söyledi. Ertuğrul’un ağabeyi Mevlüt Beyin röportajı yayınlandı. Mevlüt Bey, “Kardeşim Ertuğrul askerde beni aradı. Cinayetin işlendiği gün amcasının oğlu ile beraber kapının önünde oturduklarını ve o esnada duvardan bakan birinin eve doğru baktıklarını gördüklerini söyledi. O kişiyi Ertuğrullar kovalamışlar, ancak yakalayamamışlar. Eve gelip televizyonu açınca olayı öğrenmişler. Daha sonra olay yerinde olan insanlar evin içerisine giriyor. Ertuğrul sadece ortadaki halıyı kaldırıyor.” dedi.

Müge Anlı daha sonra Ertuğrul’un mektubunu canlı yayında okudu. Ertuğrul mektup içerisinde o gün yaşadıklarını anlatmış.

26 NİSAN’DA MÜGE ANLI’DA NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 26 Nisan’da yine Büyükşen cinayeti ile ilgili açıklamalara yer verildi. Uğur ve Betül’de barut izine nasıl rastlandı? Müge Anlı, “Büşra’nın teşhisi olmasaydı, Uğur ve Betül swap izi bulunduğu için asla dışarı çıkamazlardı.” dedi. Peki korkunç cinayeti kim, neden işledi? Müge Anlı, “Büşra’da hayatta kavgasından dolayı olmasaydı biz mehir öldürdüler diyecektik” dedi. Bu açıklamaların ardından Uğur ve Betül’ün o gün neler yaptıklarını anlatmasını istediler. Swap raporunda nasıl Betül ve Uğur’un ellerinde barut izlerine rastlanmış olabileceği irdelendi.

25 NİSAN'DA MÜGE ANLI'DA NELER OLUYOR?

Müge Anlı'da konu yine ele alındı. Swap raporu açıkalndı. Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen çiftinde atış artıkları ortaya çıktı. Betül ve Uğur'un dışında Ertuğrul'da da barut izlerine rastlandı. Uğur Büyükşen'in bütün vücudunda barut izine rastlandı.

24 NİSAN’DA NELER OLDU?

Müge Anlı cinayeti nasıl kimsenin görmediğini merak ettiğini söyledi. Müge Anlı Uğur’a ses kaydını dinledikten sonra eşiyle konuşup konuşmadığını sordu. Uğur konuşmadığını söyledi.

Dünür Muammer Bey canlı yayına bağlandı. Müge Anlı Muammer Bey’e mehir teklifinden haberdar olup olmadığını sordu. Muammer Bey tekliften haberdar olduğunu söyledi. Müge Anlı, “Bu kötü bir teklif mi?” dedi. Muammer Bey, “Olayda para olayı yoktu. Mehirde konuşulan tapusu ve evin içiydi.” dedi.

SON DURUM NEDİR?

Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen evlerine giren bir maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. Çiftin çocukları Büşra ve Uğur'un cinayeti kimin işlediğini bildiği yönünde. Uğur ve eşi Betül hanımın ise cinayeti anlaşamadıkları mehir konusundan dolayı cinayeti azmettiricisi olarak suçlanıyor.

Öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in akrabaları Emine Hanım verdiği röportajda, gelin Betül'ün mehir parasını takıntı haline getirdiğini söyledi. Emine Hanım Betül Büyükşen'in kendisine 'Mehirimi alacağım, olmazsa mahkemeye veririm' dediğini iddia etti. Emine Hanım ayrıca, Uğur'un babasına maddi açıdan çok kızgın olduğunu ve sinirlerine hakim olmakta zorlandığını iddia etti.

2 KERE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesi ve babasının cinayetinde şüpheli gözüyle bakılan Uğur Büyükşen canlı yayında iki kere sinir krizi geçirdi.

OLAY NEDİR?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısını bulmak isteyen yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda Konya’da evlerine giren maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aradan 8 ay geçmesine karşın katil ya da katillerin ortaya çıkmaması üzerine öldürülen çiftin kardeşleri Müge Anlı’ya başvurarak cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Programa katılan amca Büyükşen, jandarmada yapılan swap testinde anne babasıyla birlikte yaşayan oğulları Ümit, gelinleri Betül ve olay sırasında evde bulunan kızları Büşra’nın elinde barut izine rastlandığını söyledi. Canlı yayına bağlanan gelin Betül Büyükşen de swap raporunda ellerinde barut izine rastlandığını doğrularken, bunun daha sonrasında olay yerini temizlemelerinden kaynaklandığını söyledi.