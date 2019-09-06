Müge Anlı canlı yayını başladı! 6 Eylül Müge Anlı Fatma Uyanık son dakika haberleri

Müge Anlı canlı yayını hafta içi her gün ekrana geliyor. Fatma Uyanık konusu ile ilgili son dakika gelişmeleri aktarılacak. Fatma Uyanık 6 Ekim 2017’de kaybolmuştu. Kayıp Uyanık ile ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Vahap Varlı ve babasının 6 Eylül'de davası görülüyor.

6 EYLÜL’DE NELER OLUYOR?

Müge Anlı’da 6 Eylül’de 40 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş konusu konuşulmaya devam ediyor. Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Program ekibi, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan Mehmet isimli kişiye ulaştı. Mehmet adlı kişi, canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şoke etti.

Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Vahap Varlı ve babasının 6 Eylül'de davası görülüyor.

FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

6 Ekim 2017 tarihinde, annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde 1 gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü.

Ailenin başvurusu üzerine, cumhuriyet savcısının talimatıyla ilçedeki Çevlik göletinde de arama yapıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından gerçekleştirilen aramalarda da bir ize rastlanılmadı.

Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu. Anlı, 31 yaşındaki Uyanık’ın kaybıyla ilgili olarak savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kardeşi B.V. ve arkadaşı A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Fatma Uyanık soruşturmasında itiraf geldi. Müge Anlı itirafçının “Ben arabamı aldım. Hızlıca giderken bir baktım, kasanın arkasında yoktu. Ben de nerede olduğuna geri dönüp bakmadım. Yoluma devam ettim.” dediğini açıkladı.