Müge Anlı canlı yayını devam ediyor! Büyükşen cinayeti son dakika katil kim?

Müge Anlı izleyicileri son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. 26 Nisan Müge Anlı son bölümde neler oluyor? ATV’nin sevilen programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Programda son günlerde mehir cinayeti merak edilen konular arasında bulunuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 26 Nisan’da yine Büyükşen cinayeti ile ilgili açıklamalara yer verildi. Uğur ve Betül’de barut izine nasıl rastlandı? Müge Anlı, “Büşra’nın teşhisi olmasaydı, Uğur ve Betül swap izi bulunduğu için asla dışarı çıkamazlardı.” dedi. Peki korkunç cinayeti kim, neden işledi? Programda bir görgü şahidinin röportajı yayınlandı. Görgü şahidi, “Ertuğrul’un olaydan 15-20 gün önce sanayide bir susturucu yaptırdığını duyduk. Bunu üç dört kişiden duyduk.” dedi. Ertuğrul'da swap testinde üzerinde barut izi bulunan kişiler arasında yer alıyor.

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26 NİSAN’DA MÜGE ANLI’DA NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 26 Nisan’da yine Büyükşen cinayeti ile ilgili açıklamalara yer verildi. Uğur ve Betül’de barut izine nasıl rastlandı? Müge Anlı, “Büşra’nın teşhisi olmasaydı, Uğur ve Betül swap izi bulunduğu için asla dışarı çıkamazlardı.” dedi. Peki korkunç cinayeti kim, neden işledi? Müge Anlı, “Büşra’da hayatta kavgasından dolayı olmasaydı biz mehir öldürdüler diyecektik” dedi. Bu açıklamaların ardından Uğur ve Betül’ün o gün neler yaptıklarını anlatmasını istediler. Swap raporunda nasıl Betül ve Uğur’un ellerinde barut izlerine rastlanmış olabileceği irdelendi.

25 NİSAN'DA MÜGE ANLI'DA NELER OLUYOR?

Müge Anlı'da konu yine ele alındı. Swap raporu açıkalndı. Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen çiftinde atış artıkları ortaya çıktı. Betül ve Uğur'un dışında Ertuğrul'da da barut izlerine rastlandı. Uğur Büyükşen'in bütün vücudunda barut izine rastlandı.

24 NİSAN’DA NELER OLDU?

Müge Anlı cinayeti nasıl kimsenin görmediğini merak ettiğini söyledi. Müge Anlı Uğur’a ses kaydını dinledikten sonra eşiyle konuşup konuşmadığını sordu. Uğur konuşmadığını söyledi.

Dünür Muammer Bey canlı yayına bağlandı. Müge Anlı Muammer Bey’e mehir teklifinden haberdar olup olmadığını sordu. Muammer Bey tekliften haberdar olduğunu söyledi. Müge Anlı, “Bu kötü bir teklif mi?” dedi. Muammer Bey, “Olayda para olayı yoktu. Mehirde konuşulan tapusu ve evin içiydi.” dedi.

SON DURUM NEDİR?

Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen evlerine giren bir maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. Çiftin çocukları Büşra ve Uğur'un cinayeti kimin işlediğini bildiği yönünde. Uğur ve eşi Betül hanımın ise cinayeti anlaşamadıkları mehir konusundan dolayı cinayeti azmettiricisi olarak suçlanıyor.

Öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in akrabaları Emine Hanım verdiği röportajda, gelin Betül'ün mehir parasını takıntı haline getirdiğini söyledi. Emine Hanım Betül Büyükşen'in kendisine 'Mehirimi alacağım, olmazsa mahkemeye veririm' dediğini iddia etti. Emine Hanım ayrıca, Uğur'un babasına maddi açıdan çok kızgın olduğunu ve sinirlerine hakim olmakta zorlandığını iddia etti.

2 KERE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesi ve babasının cinayetinde şüpheli gözüyle bakılan Uğur Büyükşen canlı yayında iki kere sinir krizi geçirdi.

OLAY NEDİR?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısını bulmak isteyen yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda Konya’da evlerine giren maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aradan 8 ay geçmesine karşın katil ya da katillerin ortaya çıkmaması üzerine öldürülen çiftin kardeşleri Müge Anlı’ya başvurarak cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Programa katılan amca Büyükşen, jandarmada yapılan swap testinde anne babasıyla birlikte yaşayan oğulları Ümit, gelinleri Betül ve olay sırasında evde bulunan kızları Büşra’nın elinde barut izine rastlandığını söyledi. Canlı yayına bağlanan gelin Betül Büyükşen de swap raporunda ellerinde barut izine rastlandığını doğrularken, bunun daha sonrasında olay yerini temizlemelerinden kaynaklandığını söyledi.