Müfreze ne demek, ne anlama gelir? Müfreze kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Müfreze, Arapça kökenli bir ifade olarak karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yer alan bilgiye göre, müfreze kelimesi askeri konularda ve isim cümlelerinde yer alır. Müfrezeler 20 ya da 50 kişilik birliklerden meydana gelmektedir.

MÜFREZE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Müfreze kelimesi TDK sözlük sayfasında, türlü askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçici olarak oluşturulan grup olarak adlandırılmaktadır.

Müfreze kelimesine örnek: "Dört kişilik müfreze, atlarını durdurmuştu." - Refik Halit Karay

MÜFREZE KELİMESİNİN MANASI NEDİR?

Müfreze terimi Türk ordusunda pek fazla kullanılmaz bu yüzden müfrezenin ordumuzdaki karşılığı "takım" olan birliktir. Müfrezeye subaylar komuta eder ve genel olarak 20 - 50 arası askerden oluşur ancak ihtiyaca göre daha az veya fazla da olabilir.