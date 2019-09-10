Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı, son yolculuğuna uğurlandı

Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için gittiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Muhittin Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SON KEZ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Muhittin Saçıntı’nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Muhittin Saçıntı’nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Muhittin Saçıntı’nın cansız bedeni köy mezarlığında toprağa verildi.

'BEN BABAMA SEVDİĞİMİ SÖYLEMEK İÇİN 2 FİLM ÇEKTİM'

Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. Babamın Ceketi filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz” mesajı yayınlamıştı.

Cenazeye ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı.

(İHA)