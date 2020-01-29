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Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İstanbul Şişli’de dün Kurtuluş Caddesi’ndeki bir binanın 4. katında yaşayan aile, 8 yaşındaki çocuğu evde yalnız bıraktı.

Balkona çıkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.

Son anda bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar, düşme ihtimaline karşı aşağıda ellerini açarak bekledi. Gücü tükenen çocuk, buradan da düşerek 1. kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı. Vatandaşların yönlendirmesiyle balkonun iç tarafına geçmeyi başaran çocuk, itfaiye merdiveniyle kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuğu bir itfaiye eri üniformasını giydirerek ısıtmaya çalıştı. 

(DHA) 


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