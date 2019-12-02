Devlet desteğiyle mucize adımlar 

BÜLENT ŞANLIKAN

İstanbul’daki Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin bünyesindeki Ünalan Semt Polikliniği Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi, nisan ayından bu yana yürüyemeyen miniklerin hayatına dokunuyor. Merkezdeki uygulamaları anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Şenel Efendioğlu, “50 hastamız var. Hastaları muayene ettikten sonra fizik tedavilerini düzenliyoruz. Bu tedavinin çeşitleri var. Örneğin bel ve boyun fıtığı olan hastalarda elektro tedavi dediğimiz tedaviyi uyguluyoruz. Ortopedik sorunları olup ameliyat sonrası fizik tedavi gerektiren vakalarla ilgileniyoruz. Oturamayan ya da başını dahi tutamayan bir çocuğun ailesi için oturur hale gelmesi ya da bir adım atması bazen hepimizin gözlerini yaşartıyor” dedi.

SERVİS İMKANI MÜKEMMEL

Merkezde tedavi gören çocukların, 30 seans sonrasında ilk adımlarını atmayı başarmasını ‘mucize’ olarak nitelendiren aileler AKŞAM’a konuştu: 20 aylık kızı Nehir Roza Ulaş’ın oturamadığını belirten anne Medine Ulaş, “Doktorlar bize fizik tedavi önerdiler. 30 seans sonunda ayakta durdu. Mucize gibiydi. Merkezin servisi bizi evimizden alıyor seans sonrasında tekrar evimize bırakıyor. Bu hizmet de bizim için çok önemli” dedi. İkiz bebeklerinden Eray’ın bacak kaslarında gerileme olduğunu belirten Gülcan Taş ise, “Eray’ın tedavisine iki hafta önce Ünalan’da başlandı. Geçtiğimiz günlerde kol ve diz bükmeleri yapmaya başladı. Koltuk kenarlarına tutunabiliyor” dedi.

‘CİDDİ AĞRILARI VARDI’

12 yaşındaki Sinem Hakverdi’nin dayısı Ali Öz, tedavi hakkında şunları söyledi: “Sinem Hakverdi’nin dayısıyım. 12 yaşındaki yeğenimin doğumu sırasında kolunun çekilmesi sonucu fiziksel bir sıkıntısı vardı. Sinem burada gördüğü 30 günlük bir tedavi sonucunda büyük bir aşama gösterdi. Ciddi ağrı çekiyordu. Şimdi kolunu kullanabiliyor ve ağrıları azaldı. Böylesine bir hizmetin halkımıza verilmesi bence büyük bir nimet diye düşünüyorum.”