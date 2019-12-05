Mucize 2: Aşk ne zaman vizyonda? Mucize 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte fragman..

Mucize 2 Aşk ne zaman vizyonda? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu Mucize filminin ilki 2015’te vizyona girmişti ve büyük yankı uyandırmıştı. Heyecanla Mucize 2 bekleniyordu. Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan 'Mucize 2/ Aşk' filmin vizyon tarihi belli oldu. Mucize 2 Aşk filmi için vizyon tarihi belli oldu. Mucize 2 Aşk ne zaman vizyonda? sorusunun yanıtı haberimizde..

MUCİZE 2: AŞK NE ZAMAN VİZYONDA?

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, "Mucize 2/ Aşk"ın vizyon tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Boyut Film'den Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'de de sinemaseverlerle buluşacak.

MUCİZE 2: AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960'lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut'u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu'da yaşayan engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.

MUCİZE 2 AŞK OYUNCULARI

Mucize 2. Aşk’ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.

MUCİZE 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.

60’lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars’ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.