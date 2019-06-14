MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları 2019 sorgulama sayfası tıkla öğren

MSÜ tercih sonuçları için nefesler tutulmuştu. MSÜ tercih sonuçları bugün açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı 7 Nisan’da yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini tamamladılar. MSÜ tercih sonuçları Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi adresi personeltemin.msb.gov.tr'den açıklandı. 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

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MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

2) Yukarıdaki puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Bakanlığınca değişiklik yapılabilecektir.

3) 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2019-YKS Sayısal/Eşit Ağırlık Sınav Puanı, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT Sınav Puanı, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT sınav puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır.) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecektir. 2’nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

4) Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

5) Adaylar Aday Değerlendirme Puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak okullara yerleştirilecektir. Hava Harp Okuluna Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olsa dahi HHO’ya gidemeyecektir. ÖSU’da başarılı olupta HHO Kontenjanına giremeyen adaylar ile Öğrenci Seçme Uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

6) Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-YKS TYT’den, Harp Okulları için 2019 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık’tan Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

7) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında harp okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Yeterlilik Sınavı” uygulanacak, yeterli notu alan ve muafiyet için gerekli diğer şartları sağlayan öğrenciler, belirlenecek kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

8) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden (https://personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden duyuru ve açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

9) Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce Faaliyet Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kontenjanlara giren ve çağrı yapılacak aday listeleri her gün MSÜ Rektörlüğü internet sayfasında ilan edilecektir. Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların ilk tercihi dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Ast.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına yerleşen hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.