Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8727
  • 6,4801
  • 284.069
  • 99272.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak Özçivit'in partner muamması!
'Yaz gelini olacağım'
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
<p>8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül´ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor´ isimli dizide

Miraloğlu´dan Şoke Eden Açıklama: ´Serveti Umrumda Değil, Bizimkisi İlk Görüşte Aşk´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Ünlüler 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdi!