MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.