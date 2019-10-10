MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.