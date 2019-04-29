MSB MSÜ tercihleri nasıl, nereden yapılır? 2019 MSB personel temin sayfası!

MSÜ tercihleri için heyecan devam ediyor. MSB personel temin sayfası araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Sınav sonuçları 26 Nisan’da açıklandıktan sonra gözler tercihlere çevrildi. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına giremeyeceklerdir. ÖSYM başvuru kılavuzunda yaptığı açıklamada 29 Nisan tarihine işaret etmişti. Tercihlerin 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağı duyurulmuştu. Adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.)

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar

müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

DİKKAT: Tercihinizi yaparken okula tercih sıranıza göre yerleştirileceğinizi, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanına göre ilk tercihinizin dışındaki tercihlerinize de yerleşebileceğinizi unutmayın.