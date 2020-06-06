MSB Hukuk Sınıfı Subay Temini mülakat ne zaman? MSB Hukuk Sınıfı Subay Temini şartları neler?

MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Hukuk Sınıfı Subay Temini ilanı yayımlandı. Subay adayları, MSB Hukuk Sınıfı Subay Temini sürecini araştırmaya başladı. Adayların sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında hazır bulunmaları gerekiyor. MSB Hukuk Sınıfı Subay Temini mülakat tarihi sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

SUBAY TEMİNİ MÜLAKAT TARİHİ SORGULAMA EKRANI

SUBAY TEMİNİ MÜLAKAT TARİHLERİ

Kuvvet Komutanlıklarına İç ve Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Subay Temini mülakat aşamaları 8 - 18 Haziran 2020 tarihleri arasında MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci / ANKARA adresinde icra edilecektir.

Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında hazır bulunacaklardır.

Adayların, Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sınavın icra edileceği yerin nizamiyesinden itibaren yapılan uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri, sosyal mesafeyi korumaları ve maskelerini usulüne uygun şekilde takmaları önem arz etmektedir.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.

Dış kaynaktan başvuru yapan adayların mülakata gelirken Güvenlik Soruşturması Formunu doldurarak (1 Nüsha ) getirmesi gerekmektedir.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.

(1) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanlar,

(2) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞI SEÇİM SÜRECİ

(1) Yazılı Sınav,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(5) Kişilik Değerlendirme Testi,

(6) Mülakat,

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması