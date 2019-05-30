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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:42 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:42

Motosikletten düşen çantası bomba paniğine neden oldu

Motosikletten düşen çantası bomba paniğine neden oldu

Karabük’te, Irak uyruklu Qayysar Altameem'in, yayalara ait köprü üzerinden motosikletiyle geçtiği sırada düşürdüğü çanta, bomba paniğine neden oldu. Bir süre sonra koşarak çantasının almaya gelen Altameem, "Pardon" dedi.

Olay, Yeşil ve Şirinevler mahallelerini birbirine bağlayan ve yayalara açık olan köprüde meydana geldi. Çanak anten servis elemanı olarak çalışan Qayysar Altameem, elektrikli motosikletiyle servise çıktı. Yaya köprüsünden geçtiği sırada ise içerisine malzemelerini koyduğu laptop çantası, motosikletten düştü. Çantanın düştüğünün farkında olmayan Altameem, yoluna devam ederken, çevredekiler polisi aradı. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek, köprüyü geçişlere kapattı. Ardından bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba uzmanı beklenirken, ayağında terlikle koşarak gelen Qayysar Altameem, polise çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Çantadan çanak için kullanılan malzemeler çıkarken, Altameem, polis ile gazetecilere "Pardon yani" dedi. Altameem ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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