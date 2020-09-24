Modifiye tutkunu genç hayalini gerçekleştirdi: 25 bin liraya aldığı otomobili 120 bin liraya sattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Muhammed Ertem, 25 bin TL'ye aldığı Doğan SLX marka aracını yurt için ve yurt dışından getirdiği aparatlarla modifiye etti. 60 bin TL masraf ettiği aracını Ertem, 120 bin TL'ye İstanbul'da bir galericiye sattı.

İHA'da yer alan habere göre, 3 yıldır hayali olduğunu söyleyen Ertem, aracın iç tasarımını profesyonel bir şekilde değiştirdiğini ifade etti.

TASARIM İÇİN 60 BİN TL MASRAF ETTİ

Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, aracında Türkiye'de 6 tane bulunan spor direksiyonu kullandığını kaydetti.

Yapılan ince işlilik ve ekipman maliyetlerinin 60 bin TL'yi bulduğunu sözlerine ekleyen Muhammet Ertem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul’dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık”