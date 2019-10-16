Modern İpek Yolu'nun ilk treni Marmaray'dan geçecek

China Railway Express, Çin’den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı “Trans-Caspian International Transport Route” (TITR) üzerinden yapacak. China Railway Express için Türkiye’de karşılama töreni düzenlenecek. Kazakistan ile Türkiye arasında tören için yapılan görüşmede, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (Modern İpek Yolu) hattı taşımacılığının geliştirilmesi için de mutabakata varıldı. 5 Kasım’da Türkiye’ye ulaşacak olan tren, Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olacak.