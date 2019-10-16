Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9195
  • 6,5466
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Modern İpek Yolu'nun ilk treni Marmaray'dan geçecek

Modern İpek Yolu'nun ilk treni Marmaray'dan geçecek

Modern İpek Yolu'nun ilk treni Marmaray'dan geçecek

Çin’den yola çıkarak Marmaray’ı kullanıp Avrupa’ya geçecek olan yük treni China Railway Express’in 5 Kasım’da Türkiye’ye ulaşması planlanıyor.

China Railway Express, Çin’den başlayacak yolculuğunu Hazar geçişli uluslararası ulaştırma güzergahı “Trans-Caspian International Transport Route” (TITR) üzerinden yapacak. China Railway Express için Türkiye’de karşılama töreni düzenlenecek. Kazakistan ile Türkiye arasında tören için yapılan görüşmede, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (Modern İpek Yolu) hattı taşımacılığının geliştirilmesi için de mutabakata varıldı. 5 Kasım’da Türkiye’ye ulaşacak olan tren, Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

Tel Abyad ve Çevresinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK-YPG'li teröristler sivil kıyafetler giyip kaçıyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva