Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7792
  • 6,3577
  • 270.639
  • 105965
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Modacı Suna Yurtalan, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde, birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Yurtalan; "Bu ödülü bana layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın; çalışan, modern, günlük hayata, iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var.  Aldığım tüm ödülleri annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Setr-i Nur projesi ile dikkat çeken Suna Yurtalan, Azerbaycan'dan da bir ödül aldığını belirterek, törenden sonra havaalanına gideceğini belirtti.


Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Olay, 10 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bi

Boşandığı Eşini, Kızının Yanında Darp Etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Genç kadının kolundan çıkanlar şoke etti!