Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9895
  • 7,565
  • 383.021
  • 100707
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mobilya üretimi yapan fabrikanın talaş tozu silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, fabrikanın silo bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın talaş tozu silosunda bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında siloda hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pentagon ilk kez 'UFO' görüntülerini yayınladı

Pentagon ilk kez 'UFO' görüntülerini yayınladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Madakaskar'ın Kovid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

Dünyaca ünlü yıldızları hiç böyle görmediniz