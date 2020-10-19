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19 Ekim 2020 Pazartesi 12:25 | Son Güncelleme:

Mizan ne demek, nedir? Mizan TDK anlamı ne?

Mizan ne demek, nedir" Mizan TDK anlamı ne"

Mizan kelimesi TDK sözlükte yer alan kelimelerden birisidir. Arapça kökenli olan mizan kelimesi Türkçe'de birçok manaya denk gelmektedir. Kutsal kitabımız Kuran'da da mizan sözcüğü ile ilgili bazı ayetler bulunmaktadır.

Mizan sözcüğü, yüce ve son kitap olan Kuran-ı Kerim'de, Araf ve Enbiya surelerinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alana ifadelerden olmakla beraber birçok manası bulunmaktadır.

MİZAN TDK ANLAMI NE?

Mizan kelimesi TDK sözlükte; terazi, ölçü, Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti gibi anlamlarda ifade edilmektedir.

MİZAN NE DEMEK?

Mizan, İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da mizanla ilgili bazı ayetler vardır. Bunlar, Enbiya Suresi 47. ayet ve Mü 'minun Suresi 102-103. ayetlerdir.

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