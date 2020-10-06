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06 Ekim 2020 Salı 12:33 | Son Güncelleme:

Missouri ormanında insan boyutunda örümcek ağı bulundu

Missouri ormanında insan boyutunda örümcek ağı bulundu

Missouri Koruma Bakanlığı'ndan Francis Skalicky tarafından Springfield yakınlarındaki bir patikada dev bir örümcek ağı keşfedildi.

ABD'nin Missouri eyaletinde insanları yakalayacak kadar büyük ağlar ördüğü düşünülen örümceklere dair kanıtlar bulundu.

TRT Haber'in Independent'tan aktardığı habere göre, Missouri Koruma Departmanı'na göre, orb-weaver adı verilen bu örümcek büyük ve tüylü olsa da, genellikle insanlara karşı zararsızlar.

Benekli küre dokumacıları veya ahır örümcekleri olarak da bilen örümcekler, çoğunlukla güveler ve turna sinekleri gibi böcekleri, ayrıca kendi ağlarını yiyorlar.

Örümcekler ağlarını alacakaranlıkta inşa ediyorlar ve gece boyunca avlarını tuzağa düşürmek için kullanıyorlar.

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