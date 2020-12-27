Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm kimdir?

Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm 18 Aralık 1898 yılında Tamay ez-Zahayra, Dekahliye, Mısır’da dünyaya geldi. Şarkıcı, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan Ümmü Gülsüm Doğu'nun Yıldızı ve Mısır'ın 4. Piramidi olarak da tanınmaktadır. Gülsüm, Arap dünyasında popüler olmuş ve memleketi Mısır'da ulusal simge haline gelmiştir. İşte Ümmü Gülsüm hayatı ve biyografisi...



MISIRLI ŞARKICI ÜMMÜ GÜLSÜM KİMDİR?

Ümmü Gülsüm Bütün zamanların en güzel sesli şarkıcısı olarak anıldığı Mısır'da 20. yüzyılın başında doğdu. Dakhaliye eyaletinin Sinbillaveyn yerleşimi yakınlarındaki Tamay Zahayra köyünde fakir bir imamın çocuğuydu. Doğduğu dönemde Mısır'da doğum kaydı yapılmadığı için tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemektedir.

İlk ses eğitimini 12 yaşında babasından aldı, ondan Kuran okumayı öğrendi ve hafız oldu. Daha sonra babası ile birlikte çeşitli köylere giderek İlahiler, kasideler okudu. Bu dönemde kızların topluluk içinde okumaları hoş karşılanmadığından erkek kıyafetiyle okumak zorunda kaldı. Bu dönemde okuduğu ilahiler ve kasideler ona ileride doğaçlama yapabilmesinde yardımcı oldu. Daha sonra 16 yaşında, Şeyh Ebu'l Ala'dan ses eğitimi aldı ve ondan Eski Klasik Arap Müziği repertuvarını öğrendi.

Udist Zekeriya Ahmed tarafından Kahire'ye davet edildi ve 1923 yılında buraya taşındı. 1924 yılında ilk şarkısı olan Al Sabb Tafdahoho Eyono'yu plağa doldurdu. Daha sonra sanat hayatı boyunca ona 137 şarkı yazacak olan Ahmed Rami ile tanıştı. Kahire'de sanat çevrelerine girerek ona önemli besteler yapacak ve ölümüne değin Ümmü Gülsüm'ün orkestrasında ud çalacak olan Muhammed El-Kasabgi ile tanıştı. Önceleri Türk tarzıyla şarkılar okuyan Mısırlı Münire'tül Mehdiye ile bitmeyen bir yarış içindeydi. Ama zafer Ümmü Gülsüm'ün oldu.

Önceleri Mısırlı aristokratların evlerindeki gece toplantılarında şarkılar söyleyerek seçkin çevrelerin arasına girmeyi başardı. Ümmü Gülsüm, kendisini olduğundan farklı hiç göstermedi ve köylü geçmişinden asla utanmadı. Bu doğallığı daha da sevilmesine neden oldu. 1928 yılında ilk beste deneyimini Ala Aini El Hagr şarkısı ile yaptı. 1930'lu yılların başında Mısır'da ün kazanmıştı. 1934 yılında Mısır Radyosunun kurulması ile sesini tüm Orta doğu'ya duyurmayı başardı.

Sanatçı, radyo ile yaptığı anlaşma ile kendi konserlerini canlı yayınlatma fırsatını buldu ve böylece hangi tabakadan olursa olsun tüm Arap dünyasına sesini duyurmayı başardı. Böylece kısa sürede Arap dünyasının en ünlü sesi oldu 1930'lar ve 1970'ler arasında her ayın ilk perşembe günü konser vermeye devam etti. 1935 yılında Mısır müzikal filmlerinde oynamaya başladı. Bu sayede geniş kitlelere ulaştı. Toplam 6 filmde oynadı. Bu dönemde tanıştığı ve her zaman görüşlerine büyük önem verdiği Riyad El-Sunbati ile tanıştı, onun kendisine yaptığı ilk besteleri 1935 yılında okudu.

Ümmü Gülsüm ilk evliliğini Udî Mahmud Şerif ile yaptı, fakat bu evlilik birkaç gün sürdü. Mısır Kraliyet ailesinden Şerif Sabri Paşa ile aşk yaşadığı söylendi. Sanatçı 1954 yılında ölene kadar evli kalacağı Dr.Hasan el-Hifnavi ile evlendi. Sanatçı çocukluğundan beri gözleri ile ilgili problemler yaşadı ve kalın camlı gözlükler takmak zorunda kaldı. Guatr gibi çeşitli hastalıklarla mücadele etti. Sahneye çıktığında elleri terlediği için ilk sahneye çıkışından beri bir mendili elinde tuttu.