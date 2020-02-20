Mısırlı göçmen: Yunan askerleri demir çubukla dövdü

Edirne'den beraberinde bir grup göçmenle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan askerleri tarafından yakalandı.

Daha sonra Türkiye'ye dönen Muhammed, bir yerleşim yerine giderek, yardım istedi. Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri tarafından alınan Muhammed, hastaneye götürülürek tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından İl Göç İdaresi'ne getirilen Muhammed'in yüzü ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti. Meriç Nehri üzerindeki adacıkta uyuya kaldığını söyleyen Muhammed, "Yunan askerlerinin gelip beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var. Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi her şeyimi aldılar. Daha sonra nehri geçip Türkiye'ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdiler. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü" diye konuştu.

DHA