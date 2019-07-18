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Misafirliğe gitti ama amacı başkaydı...

Misafirliğe gitti ama amacı başkaydı...

Adana'da misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde altın ve para alan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H. 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. Bu davet üzerine K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H., K.B. ile alışveriş yapmak için semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y.T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen B.H., K.B ve Y.T. bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edince, arkadaşı K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından polisi aradı. 

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. 

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
(İHA) 

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