Miryakefalon Savaşı'nda Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'a yenilen Doğu Roma imparatoru hangisidir? Güven Bana sorusu Miryakefalon Savaşı'nda Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'a yenilen Doğu Roma imparatoru hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Romen Diyojen

B: Konstantin Palaiologos

C: Manuel Komnenos

D: Mihail Dukas

Doğru cevap: Manuel Komnenos