Miray isminin anlamı nedir? Miray isminin manası nedir?

Miray ismi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen kişiler bulunuyor. Farsça kökenli olan bu isim, Türkçe'de sıklıkla kullanılmaktadır. Son dönemlerde popüler isimler arasında yer alan Miray isminin ne anlama geldiğini sizin için derledik.

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

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Miray ismi Farsça kökenli bir isimdir. İsminin anlamı yılın ilk aylarında doğan veya güneş ve ay gibi parlayan anlamları taşımaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Miray ismi geçmemektedir.

MİRAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Miray isminin özellikleri arasında yumuşak başlılığı, güzel huyluluğu ile dikkat çeker. Bu isme sahip olan kimselerde iyi ahlak ve pozitif tavırlar gözlemlenmektedir. Bu isim, insanın duygusal yanını temsil eder.