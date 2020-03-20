Miraç Kandili sahur vakti ne zaman? Bu gece sahur kaçta? 21 Mart il il sahur vakitleri

21 Mart il il sahur vakitleri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yarın idrak edilecek Miraç Kandil'inde oruç tutmak isteyenler bu gece sahura kalkacak. Sahura kalkacak Müslüman vatandaşlar imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. İmsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor.

İL İL İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

21 Mart 2020 Cumartesi günü İstanbul için imsak vakti 05:33'tür.

ANKARA İMSAK VAKTİ

21 Mart 2020 Cumartesi günü Ankara için imsak vakti 05:20'dir.

İZMİR İMSAK VAKTİ

21 Mart 2020 Cumartesi günü İzmir için imsak vakti 05:45'tir.

MİRAÇ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Miraç, İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Kudüs'teki El-Aksa Camii

"Yolculuk yapmak" anlamındaki fiilin türevi olan ve "gece yolculuğu" anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.