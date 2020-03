Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç kandili namazı kaç rekat?

Bugün dinimizde önemli bir yeri bulunan Miraç Kandili idrak ediliyor. Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği, tesbihlerin çekileceği bu mübarek gecede namazlar da evde kılınacak. Küresel salgın olan corona virüs sebebiyle camilerin kapalı tutulacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu mübarek gecede evinde namaz kılmak isteyenler "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Miraç Kandili namazı kılışı ve okunacak dualar haberimizde yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz’in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e geçtiği, Kudüs’te Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs’te Kubbet’üs Sahra’ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah’ın huzuruna varmıştır.

Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir.

O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?

Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber” denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.