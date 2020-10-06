MİNSK grubu nedir, ne zaman kuruldu? MİNSK grubu ülkeleri nelerdir?

MİNSK grubu ülkeler vatandaşların arama yapmaya başladığı konular arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı "MİNSK ülkeleri, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular." açıklamasını yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), tarafından kurulan MİNSK ülkeleri haberimizde.

MİNSK GRUBU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştur.

AGİT Minsk Süreci, 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki’de toplanan AGİT Konseyi, konsey başkanından Karabağ sorununun bir an önce görüşmeler yoluyla sonuçlandırılabilmesi için çözüm yolunu açması talebiyle başladı. Bu amaçla Minsk şehrinde bir konferans toplantısı yapılması talep edildiyse de bu 2009 yılı sonu itibarıyla henüz gerçekleşmemiştir.

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eş başkanlık kurumlarınin oluşturulmasına ve bu eş başkanların ABD, Fransa ve Rusya olmasına karar verildi. Bu eş başkanlar sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekler yükümlüdürler.

MİNSK GRUBU ÜLKELERİ NELERDİR?

ABD, Fransa ve Rusya’dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.