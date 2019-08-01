Minik Yunus Emre'yi öldüren ağabeyinden şok sözler

Bursa’da dün akşam saatlerinde oyun oynadığı esnada kaybolan ve tüm mahalle halkını seferber eden 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol’un cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evlerinin önündeki ilaçlama tankının içerisinde bulunmuştu. Aile üyelerinin “Tankerin kapağı ancak dışarıdan kapatılabilir” iddiası üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine durdu.

AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Küçük çocuğu gören 20 kişinin ifadesine başvuran ekipler, 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A.’nın çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Bir süre sonra cinayeti işlediğini itiraf eden cani ağabey, kardeşiyle kavga ettiklerini, daha sonra tokat atıp bayılttığını ve kardeşini tarım ilaçlama tankına atıp, üzerine de kapağını kapattığını itiraf etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki Ö.F.A., savcılık ifadesinin arından mahkemeye çıkartıldı. Ö.F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ SONUCU ÇIKTI

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Yunus Emre Akyol’un yüzüne darbe aldığı ve daha sonra havasız kalarak öldüğü kesinleşti.