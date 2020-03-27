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  3. Minik Alara Türkiye'ye seslendi: Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın

Minik Alara Türkiye'ye seslendi: Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın

Minik Alara Türkiye'ye seslendi: Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yaşındaki kızı Alara Elif'in, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

DHA


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