Minicik bedeniyle lösemi hastalarına umut oluyor

Diyarbakır’da yaşayan ve 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, bir yandan sağlığına kavuşmak için zorlu bir tedavi sürecine girerken diğer yandan aynı hastalıkla boğuşan akranlarına moral vermek amacıyla sosyal medyada görüntü paylaşıyor.

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“Bu hastalığın en önemli ilacının mutluluk olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer çocuklar morallerini bozmasınlar, mutlu olsunlar. Her geçen gün takipçi sayım artıyor, takipçi sayım artarken mutlu oluyorum. Hastalığın yenilebilir bir hastalık olduğunu ve çok üzülmemelerini anlatıyorum. Tüm çocuklara seslenmek istiyorum. Lösemili çocuklar hiç üzülmesin, bizim tek ilacımız mutluluktur. Saçlarımız da yavaş yavaş uzayacak, üzülmelerine gerek yok” diyen Bulak, iyileşinceye kadar çekeceği görüntüleri sosyal medyada takipçileri için paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.