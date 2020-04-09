Mimar Sinan kimdir, eserleri nelerdir? 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma Günü (Mimarlar Günü) mesajları

9 Nisan 1588 tarihinde öldüğü bilinen Mimar Sinan, her yıl, ulusal çerçevede "Mimarlar Günü" olarak da belirlenen 9 Nisan'da anılıyor. İlk eseri İstanbul'daki Haseki Hürrem Sultan Camii ve Külliyesi olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri ise Selimiye Camii'dir. Bu özel gün mimarlığın, Mimar Sinan ve eserlerinin tanınması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirmeyi teşvik ediyor. Mimar Sinan ve eserleri hakkında bilgi ile mimarlar günü mesajlarını sizler için derledik.

MİMAR SİNAN KİMDİR?

Mimar Sinan, 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde doğdu. Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı.Çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatı buldu.

Kanuni döneminde, 1521‘de katıldığı Belgrad, 1522‘deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi.

1526 yılında, yayabaşı olarak çıktığı Mohaç seferinden sonra, cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529‘da Viyana, 1529-1532 arasında Almanya, 1532-1535 arasında da Irak'a düzenlenen, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı.

Son Bağdat seferinde, Van Gölü‘nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan'a haseki ünvanını kazandırdı.

1539'da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu.

Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşayan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti.

Türbesi, Süleymaniye Külliyesi'ndeki, Haliç duvarının önündedir.

MİMAR SİNAN ESERLERİ

Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Kılıç Ali Paşa Camii ünlü eserleridir.

Mimar Sinan’ın Bazı Önemli Eserleri

İlk Eseri: Haseki Hürrem Sultan Camii ve Külliyesi (İstanbul)

Çıraklık Eseri: Şehzâde Camii (İstanbul)

Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii (İstanbul)

Ustalık Eseri: Selimiye Camii (Edirne)

MİMARLAR GÜNÜ MESAJLARI

Mimar ve mimar adaylarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Kentlere ruhunu veren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun..

Sanatında sınır tanımayan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.

Dünyamızı şekillendiren tüm #mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun

Yaşam alanlarımızı şekillendiren mimarların Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

İnsan yaşamını kolaylaştıran meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyorum.

Daha iyi bir Dünya’yı tasarlayacak olan mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü Kutlu Olsun.

Sağlıklı ve Mutlu Kentlerde Yaşamak Dileğiyle… Dünya Mimarlık Günü’nüzü Kutlarız

Günümüzü ve geleceğimizi tasarlayan tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Yaşam alanlarımıza tasarımları ile değer katan tüm mimarlarımızın “Dünya Mimarlık Günü” kutlu olsun!

Hayalleriyle bize konforlu bir yuva kazandıran tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun!

Geçmişten geleceğe eserleriyle kentlerimize imzalarını atan tüm meslektaşlarımın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun

Dünyayı güzelleştiren, şehirlere anlam katan, geçmişten geleceğe köprü olan yapılarla Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız.

Hünerli elleriyle, yaşam alanlarımızla birlikte hayatlarımızı da güzelleştiren tüm mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.

Yaşamımızın vazgeçilmezi olan mimarlık kültürünü yaratanlar ve mimarlığı toplumla buluşturanlar için 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun

Bugün Dünya Mimarlık Günü… Hayata güzel başlangıçlar yapmamızda büyük emeği ve katkısı olan değerli mimarların en özel günü kutlu olsun.

Kültürel değerlerimizden ilham alarak geleceğimizi eşsiz mimari eserlerle güzelleştiren mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutlarız…