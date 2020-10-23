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23 Ekim 2020 Cuma 23:24 | Son Güncelleme:

Milyonda bir yaşama şansı var... Adresi bulamayan kargocuya komalık eden yumruk

Milyonda bir yaşama şansı var... Adresi bulamayan kargocuya komalık eden yumruk
DHA - İHA

İstanbul Çekmeköy'de geçen hafta kargo teslimatı yapmaya giden kurye Mehmet Ali İbin (40), adresin eksik yazıldığını fark edince alıcı Tayfun Ş.'yi aradı.

İstanbul Çekmeköy'de yanındaki 3 kişiyle birlikte otomobille Mehmet Ali İbin'in bulunduğu sokağa giden Tayfun Ş., kendisini arayan kargocuyu yumrukladı.

SALDIRGAN SERBEST

Zanlılar, yere yığılan İbin'i hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç adam, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan saldırgan, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İbin'in yakınların "Babası 90, annesi 80 yaşında. Onlara olanları söyleyemedik. Doktorlar milyonda bir yaşama şansı veriyor. Mehmet Ali'yi hastaneye götürdüğü için serbest bırakılan saldırganın tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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