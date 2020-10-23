Milyonda bir yaşama şansı var... Adresi bulamayan kargocuya komalık eden yumruk

İstanbul Çekmeköy'de yanındaki 3 kişiyle birlikte otomobille Mehmet Ali İbin'in bulunduğu sokağa giden Tayfun Ş., kendisini arayan kargocuyu yumrukladı.

SALDIRGAN SERBEST



Zanlılar, yere yığılan İbin'i hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç adam, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan saldırgan, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İbin'in yakınların "Babası 90, annesi 80 yaşında. Onlara olanları söyleyemedik. Doktorlar milyonda bir yaşama şansı veriyor. Mehmet Ali'yi hastaneye götürdüğü için serbest bırakılan saldırganın tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.