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  3. Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Caddebostanda şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.

Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

İHA

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