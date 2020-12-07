Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2020'de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021 ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.

2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.