31 Aralık 2020 Perşembe 18:36 | Son Güncelleme:
Milli Piyango 2021 yılbaşı sonuçları: 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran rakamlar neler?
Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişleri başladı ve büyük ikramiye çekilişi için sadece saatler kaldı. Bu yıl büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olduğu çekilişte ilk çekilişler saat 14.30 itibariyle başladı. Milli Piyango 2021 sonuçları 10 milyon kazanan numaralar açıklandı. MPİ tam, yarım, çeyrek bilet sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango 2021 özel çekilişlerinde 10 milyon TL, 1 milyon TL kazanan ve 120 bin TL kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI LİSTESİ
MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 10 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar
3813252
8216776
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 1 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar
5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609
Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 120 bin TL İkramiye Kazanan Numaralar
9989608
9226048
9751643
9986763
7686590
4482473
6338587
5787953
4714334
2309341
3312378
9499197
5367672
3612599
8628569
1149804
4308593
1259479
6354870
5308813
3447800
4860396
8248960
6352764
6505152
0786427
9074687
4031812
3043636
9186926