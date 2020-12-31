Milli Piyango 2021 yılbaşı sonuçları: 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran rakamlar neler?

Milli Piyango 2021 özel çekilişlerinde 10 milyon TL, 1 milyon TL kazanan ve 120 bin TL kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye çekilişi saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI LİSTESİ





Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 10 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

3813252

8216776

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 1 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 120 bin TL İkramiye Kazanan Numaralar

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926