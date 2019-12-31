Milli Piyango otomatik sorgulama 2020: Milli Piyango 2019 yılbaşı sonuçları bilet no sorgulama

Milli Piyango sorgulama ekranı her yıl olduğu gibi bu sene de araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango otomatik sorgulama nasıl, nereden yapılır? 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00’te başladı. Nefeslerin tutulduğu çekilişte gözler kazanan numaralara çevrildi. 20.00-21.00 saatleri aralığında 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti kazanan numaralar açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ OTOMATİK SORGULAMA

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başladı. Çekiliş tarihinde açıklanan sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor...

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.