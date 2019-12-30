Milli Piyango haram mı, neden haram? Milli Piyango hakkında Diyanet fetvası

Şans oyunlarını oynayan vatandaşlar, “Milli Piyango haram mı?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Milli Piyango hakkında Diyanet fetvası araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel konular ile ilgili fetvalar yayınlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinde sıkça sorulan sorular bölümünde Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığı ile ilgili açıklama iki soru başlığı altında bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO HARAM MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel konular ile ilgili fetvalar yayınlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinde sıkça sorulan sorular bölümünde Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığı ile ilgili açıklama iki soru başlığı altında bulunuyor. İşte cevaplar…

SPOR MÜSABAKALARI ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMAK CAİZ MİDİR?

Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan bir işin öngörülen sonucu üzerinde bahse girmek ve isabet edilip edilememesine göre bahsi kazanmak ya da kaybetmek kumardır. Bu iş hangi yöntemle ve hangi ad ile yapılırsa yapılsın kumar olarak değerlendirilir. Kumar haksız kazanç yöntemlerinden biri olup İslam’da kesinlikle yasaklanmıştır.

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Bu itibarla, spor müsabakaları üzerinden taraflardan birine menfaat sağlayan bahis oynamak, Kur’an-ı Kerim’in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir ve caiz değildir.

YARIŞMALARDA ELDE EDİLECEK ÖDÜLLERİ ALMAK CAİZ MİDİR?

İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür