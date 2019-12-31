Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor? 2020 çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet satış fiyatı 20 TL, yarım bilet satış fiyatı 40 TL, tam bilet satış fiyatı ise 80 TL olarak açıklanmılşı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çeyrek bilet alanlar Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLETE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.