Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2019-2020 Büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. 2019-2020 Milli Piyango büyük ikramiye ne zaman, saat kaçta çekilecek? Her yıl büyük ikramiye için heyecanlı bekleyişin yaşandı çekiliş bugün yapılacak. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekiliş saati ile ilgili farklı bir açıklama yapıldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği bildirildi

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR BELLİ Mİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Çekiliş tarihinde açıklanan sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor...