Milli Piyango bileti ne zamana kadar alınır? Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl alınır?

Milli Piyango bileti alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango bileti ne zamana kadar alınır? Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyununu oynayan vatandaşlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Yılbaşı biletlerini, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın almak mümkün.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

Yılbaşı biletlerini, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın almak mümkün.

Online olarak da Milli Piyango biletini satın alabilirsiniz.

MİGROS MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIYOR MU?

Migros şubelerinden Milli Piyango biletini alabilirsiniz.,

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLETE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek.