Milli Piyango amorti nasıl olur, hangi rakamlara bakılır? Amorti nedir, ne demek?

Amorti rakamları 2020 yılbaşı özel çekilişinde de yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango amorti nasıl olur, hangi rakamlara bakılır? Her yıl Milli Piyango’da en yüksek ikramiye yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Vatandaşlar amortinin ne olduğunu öğrenmek istiyorlar.

AMORTİ NEDİR?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.