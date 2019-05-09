Milli Piyango 9 Mayıs sonuçları sorgulama! 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango 9 Mayıs sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango, genelde yılbaşı büyük çekilişi ile bilinmektedir. Fakat Milli Piyango her ay 3 kere çekilmektedir. Her ayın 9’unda çekilin Milli Piyango, geçtiğimiz ay 23 Nisan’da çekildi. 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 4 bilete bölüştürüldü. Talihliler, İstanbul, Ankara ve Muğla’dan çıktı. Milli Piyango 9 Mayıs çekilişinin sonuçlarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 9 MAYIS SONUÇLARI

9 Mayıs Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir. Sonuçlar açıklandığında bilet sorgulamanızı aşağıdaki linkte yapabilirsiniz.

29 MAYIS’TA NEDEN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLMEDİ?

29 Nisan Milli Piyango çekilişi yapılmadı. Çünkü 23 Nisan’da bir çekiliş yapılmıştı. Milli Piyango geçen yıl da Nisan ayında 9 ve 23 tarihli günlerde çekiliş düzenlemişti. Yani yeni Milli Piyango çekilişi 29 Nisan’da değil 9 Mayıs’ta düzenlenecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 NİSAN

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, MUĞLA-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

386244

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

037291 041224 074744 077117 082882 083790

143832 149084 153785 180075 184081 209011

224400 230202 234616 242323 260530 267084

276740 276931 300577 301350 303535 305682

366033 394941 402848 404837 411503 424720

426188 434878 438294 447501 484499 490151

498012 504934 516624 545569 566006 573091

589853 594146 600859 616643 625879 639036

674511 690563

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

01030 01259 01610 02535 02718 03383

03620 04272 08170 12608 13566 14034

14173 15276 15622 16998 17038 18551

19583 20056 20848 20930 22388 22575

22797 23326 23602 24999 26047 29321

31018 31163 31198 32237 32580 35942

37824 39840 40759 40959 43324 43529

44033 47075 47683 48050 48340 48719

49361 51535 52275 52848 53595 54083

54467 60773 63325 63360 63756 64750

65908 67886 68917 69690 71130 72006

72087 73510 73682 73824 74075 75427

75724 76348 78555 80995 82097 82839

82954 85026 85254 86500 87332 87692

90023 90279 90330 90561 93306 94750

95232 95712 95976 96120 96774 97844

97979 98155 98416 98498

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

0341 1404 1920 3686 3714 3860

4351 4399 4489 4864 5371 5621

5807 6038 6149 6255 6633 7354

7490 7653 7817 7913 8552 8903

9005 9329 9765 9775 9799 9920

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

094 101 115 221 259 344

545 583 749 773 823 848

863 874 954

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

08 11 13 20 60 70

85 86

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

1 7

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

086244 186244 286244 306244 316244 326244

336244 346244 356244 366244 376244 380244

381244 382244 383244 384244 385244 386044

386144 386204 386214 386224 386234 386240

386241 386242 386243 386245 386246 386247

386248 386249 386254 386264 386274 386284

386294 386344 386444 386544 386644 386744

386844 386944 387244 388244 389244 396244

486244 586244 686244