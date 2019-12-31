2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı haberimizde! Milli Piyango 31 Aralık 2019 çekilişi başladı

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çekiliş 15:00’te başladı. Yoğun ilgi gören şans oyununda büyük ikramiye 80 milyon lira. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile ilgili yapılan açıklamaları AKSAM.com.tr farkıyla takip edebilir, bilet sorgulama ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başladı. Çekiliş tarihinde açıklanan sonuçları anbean AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor...

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.