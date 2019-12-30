Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2019 Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?

“Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango 2019 son 2, 3 rakama ne kadar ikramiye alınıyor? Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş tarihini beklemeye başladılar. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık’ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Vatandaşlar çekilişin ardından ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabilecekler. İşte Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili merak edilenler…

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. İşte geçen yılki Milli Piyango’nun sonuçları..

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

AMORTİ NE KADAR VERİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.