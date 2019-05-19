Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları! Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları tüm şans oyunu seveler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı da araştırılıyor. Bu akşam 19 Mayıs 2019 tarihli Milli Piyango çekilişleri Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişi ile yapılacak. Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yer alıyor. Milli Piyango nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.



En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

Çekiliş, noter huzurunda ve Milli Piyango Genel Merkezi’nde, farklı kürelerden bilet üzerinde bulunan rakamların toplamı kadar top çekilmesiyle birlikte ilan edilmektedir. Kazanmak tamamen şansa bağlı olan ve ne kadar çok bilet alırsanız o kadar fazla kazanma şansını kendinize sunacağız bir oyundur. Özellikle yılbaşı çekilişlerinde büyük yoğunluk yaşanan, tüm biletlerin satılmasıyla da; çekiliş esnasında kesinlikle ikramiyenin sahibini bulduğu Milli Piyango oyunu oynamak oldukça eğlenceli ve heyecanlı da olacaktır.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

Milli Piyango oyununda, diğer şans oyunlarında olduğu gibi farklı miktardaki ikramiyeleri, farklı noktalardan almak mümkündür. 1.000 TL’e kadar olan ikramiyeler bayi tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra; 1.000 TL ile 20.000 TL arasındaki ikramiyeler bayiinin inisiyatifinde karşılanabilir veya Genel Merkeze yönlendirmesi de sağlanabilmektedir. Daha yüksek tutarlar ise; Genel Merkez üzerinden tahsil edilebilmektedir.