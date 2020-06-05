Millet Bahçeleri açılış töreni başladı! Açılan Millet Bahçeleri hangileri?
Millet Bahçeleri açılış töreni başladı. Açılan Millet Bahçeleri hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını yaptı.
Millet Bahçeleri açılış töreni başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı gerçekleşiyor. Açılan Millet Bahçeleri hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı.
AÇILAN MİLLET BAHÇELERİ HANGİLERİ?
Bursa
İstanbul (Pendik ve Halkalı)
Batman
Elazığ
Sakarya
Samsun
Sivas
Diyarbakır
Trabzon
81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.