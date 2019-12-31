Mili Piyango çekilişi kaçta? Mili Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Mili Piyango çekilişi kaçta? sorusu bilet alanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Mili Piyango yılbaşı biletleri kapsamında tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satıldı. Şimdi gözler çekilişin yapılacağı saatlere çevrildi. Milli Piyango (MPİ) sonuçları, bilet sorgulama motorundan öğrenilebilecek.Mili Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı ise haberimizde..

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi bugün saat 15.00'de başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek. Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler, kurumun internet adresinden (mpi.gov.tr) canlı olarak izleyebilecek.

MPİ BİLETLER NE ZAMAN SORGULANABİLECEK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor. Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden yapılabiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 80 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 40 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Bu sene Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı 20 TL.