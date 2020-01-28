Milföylü tavuk ve erişte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fırında milföylü tavuk ve erişte tarifi

Milföylü tavuk ve erişte tarifi yoğun ilgi görüyor. Gelinim Mutfakta fırında milföylü tavuk ve erişte tarifi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yarışmasının izleyicileri yeni bölümleri heyecanla takip ediyorlar. 28 Ocak 2020 Salı günü yayınlanan 447. Bölümde fırında milföylü tavuk ve erişte yapılıyor. Haberimiz içerisinden yemeğin nasıl yapıldığına, püf noktalarına ulaşabilirsiniz.

FIRINDA MİLFÖYLÜ TAVUK VE ERİŞTE

MİLFÖYLÜ TAVUK

6 adet tavuk but

3 dilim milföy hamuru

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı çörek otu

YAPILIŞI:

Butları bol suda yumuşayana kadar haşlayın ve tuzayın.

Dondurucudan çıkarttığınız milföy hamurlarını çözülmesi ve sararken kırılmaması için kısa bir süre bekletin.

Yumuşayan milföyleri 2 eşit parçaya bölün.

Yarım milföyü butun kemik kısmına sarın.

Milföy sarılı tavukları ek yerleri tepsiye gelecek şekilde dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün.

İsteğe göre çörekotu serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavuklar ve milföyler kızarana kadar pişirin.

PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı erişte

3 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

100 gr beyaz peynir

20 gr ceviz içi

YAPILIŞI:

Zeytinyağını geniş bir tencereye alarak üzerine erişte ve ceviz içini ekleyin ve erişteler hafif renk alana kadar kavurun.

Tereyağını ekleyerek kısa bir süre daha kavurun.

Üzerine 2 su bardağı sıcak su ve tuzu da ilave ettikten sonra kapağı kapalı şekilde 10-15 dakika pişirin.

Piştikten sonra 5 dakika kadar dinlendirip, üzerine beyaz peynir ufalayarak ve ceviz içi serperek afiyetle tüketin.