Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9988
  • 6,7169
  • 247.335
  • 92.517
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Milas'taki korkunç kazada ölü sayısı arttı

Milas'taki korkunç kazada ölü sayısı arttı

Milas'taki korkunç kazada ölü sayısı arttı

Muğla Milas'ta yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Milas'tan İstanbul seferi için yola çıkan otobüsün, dün Suçum Mevkii'nde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölmüş ve 42 kişi ise yaralanmıştı.Feci kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ve yolcu Ersin Aksoy olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kamil Evren de yaşamını yitirdi. Meydana gelen feci kaza sonrasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efehan'a kavuştular
Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor? Hıdrellez nedir? Hıdrell

Hıdırellez Nedir? Hıdırellez’in Anlamı Ne? Hıdrellez’de Neler Yapılıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur