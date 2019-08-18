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  3. Milas'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ta korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla Milas'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

AA

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